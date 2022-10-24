Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray'da sahte deterjan operasyonu
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da sahte deterjan yapıp tanınmış firmalarının ambalajına koyarak satış yapan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bir kişinin sahte deterjan imal ederek satışa sunduğu bilgisine ulaştı.
Şahsın aracına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 45 paket 10’ar kilogramlık sahte deterjan ele geçirildi. Şüphelinin tanınmış firmaların ambalajlarını kullarak satış yaptığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Aksaray
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