İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bir kişinin sahte deterjan imal ederek satışa sunduğu bilgisine ulaştı.

Şahsın aracına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 45 paket 10’ar kilogramlık sahte deterjan ele geçirildi. Şüphelinin tanınmış firmaların ambalajlarını kullarak satış yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.