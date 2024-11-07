Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, turizm istişare toplantısına katıldı

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında Güzelyurt ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya birim amirleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Kumbuzoğlu, el ele vererek kentin turizmini geliştireceklerini, artık sonuçlara yönelik adımların atılması gerektiğini söyledi.

Aksaray'a gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl artığını, kentin turizm kapasitesinin Nevşehir'den daha az olmadığını anlatan Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyaca ünlü Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, yeraltı şehirleri ile Güzelyurt'un doğal güzellikleriyle görenlerin hayran kaldığı tarihi konakları var. Bizim tanıtıma ihtiyacımız var. Bu noktada öncelik sırası belirleyerek turizm değerlerimizi tanıtım araçlarını kullanarak anlatmamız gerekiyor. Bakanlarımızla görüşüyoruz. Kendilerine Aksaray'ın turizm potansiyelini anlatıyor, bilgi veriyorum. Biz turizmde etkili olmak istiyorsak, turizm altyapısını güçlendirerek tanıtım ve yeni projeler için kaynaklar oluşturmalıyız."