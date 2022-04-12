Aile Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri başladı. Bakanlık 2828 sayılı Kanun kapsamında toplam bin 731 personel alımı yapacak.

Başvuru tarihleri ne zaman?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvurular 12 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden olacak.

Kadro dağılımı

Orta Öğretim Mezunu: Memur, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Hemşire, Sürekli İşçi

Ön Lisans Mezunu: Çocuk Eğitimcisi, Memur, Sağlık Teknikeri, Sürekli İşçi, Tekniker, Anbar Memuru, Sürveyan

Lisans Mezunu: Memur, Diyetisyen, Avukat, Sosyolog, Mühendis, Psikolog, Öğretmen, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Puantör

Genel şartlar

Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında;

Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

Bu alımlarda KPSS şartı aranmamaktadır.

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