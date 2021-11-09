İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki eğitim alanındaki enkazda, "AFAD Gönüllülük Projesi"ne e-devlet üzerinden başvuru yapan ve çevrim içi eğitimlerini tamamlayan 28 kişiye, arama kurtarma eğitimi verildi.

5 gün süren eğitimlerde "Destek AFAD Gönüllüsü" olmaya hak kazanan kişilere, tatbikatın yanı sıra, arama kurtarma ekiplerinin oluşumu, bina hasar sınıflandırılması ve işaretlenmesi, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, enkaz değerlendirmesi ve sahaya giriş süreci, kurtarma aracı ve kurtarmada kullanılan makinelerin tanıtımı, kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, kazazedenin sedyeye alınması ve taşıma usulleri, yüksekten ve derin yerlerden kurtarma konuları anlatıldı.

İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, yaptığı açıklamada, e-devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yapan ve çevrim içi eğitimlerini tamamlayanlara "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimlerinin başlatıldığını söyledi.

Eğitimlerin tatbikat alanındaki enkazda yapıldığını dile getiren Buldan, "Burada afet ekipmanlarının kullanımı, takım çalışması, kişisel iletişim ve çalışma sistemleri üzerinde eğitimler verildi. AFAD gönüllüsü arkadaşlarımızın eğitimleri yıl boyunca devam edecek. Gönüllülerimize alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

AFAD gönüllüsü Elvin Çınar da deprem ve çeşitli afet risklerinin bulunduğunu bir ülkede yaşadığını belirterek, "Bu konularda kendimi, çevremi ve ailemi bilinçlendirmek için eğitimlere katıldım. Burada eğitim sürecimiz çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Ekibimizle hem eğleniyor hem de öğreniyoruz." diye konuştu.

AFAD gönüllüsü Halil Sarıtepe ise İzmir depreminden çok etkilendiğini ve AFAD gönüllüsü olmak için e-devlet üzerinden başvuru yaptığını, kendisine verilen eğitimlerden memnun olduğunu ifade etti.