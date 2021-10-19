İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 31 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 24'ü serbest bırakıldı.

Bu arada, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Barış İ'nin Gürcistan'a kaçtığı, yardımcısı konumundaki 9 kişiye aylık 10'ar bin lira maaş verdiği ve banka hesaplarında yaklaşık 4 milyon lira para hareketi olduğu iddia edildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla ABD tabanlı 4 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirlemişti.

Ekipler, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini belirlediği 57 şüpheliye yönelik Adana merkezli 18 ilde dün operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 46 zanlı gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 31'i adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerin banka hesaplarındaki incelmemelerde yaklaşık 70 milyon lira para hareketi belirlenmişti.