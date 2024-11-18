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Güncel
AA 18.11.2024 10:30

ABD'deki koli basili bakterisi bu kez havuçlarda ortaya çıktı

ABD'nin 18 eyaletinde paketlenmiş organik havuçlarda koli basili (E.Coli) bakterisi tespit edildiği bildirildi.

ABD'deki koli basili bakterisi bu kez havuçlarda ortaya çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, bir firmaya ait paketli organik havuçlarda koli basili bakterisine rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Söz konusu firmanın sattığı paketli havuçların hepsinin market reyonlarından toplatıldığı kaydedilen açıklamada, müşterilere satın almış oldukları ürünleri kontrol etmesi çağrısında bulunuldu.

İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olsa da bazı türleri gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabiliyor.

Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.

ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili bakterisi nedeniyle 104 kişi hastalanmıştı.

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