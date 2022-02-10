Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede kullanılan mRNA aşısı BioNTech'te 4. doz randevuları açıldı

Daha önce çift doz BioNTech aşısı olanlar için 3. doz randevuları kasım ayında başlamıştı. 3. doz aşı üzerinden 3 ay geçenler için de bugün BioNTech aşısının 4. doz uygulaması başladı.

4. doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alması gerekiyor.