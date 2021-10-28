Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim 2021 tarihinde yapıldı.

2021 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YDS/2 sınav sonuçları 2 Kasım 2021 tarihinde açıklacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Kasım 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin sonuç sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.