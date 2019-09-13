Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

500 bin liranın altındaki konut kredisi faizini aylık 0,99 olarak sabit tutan banka, 500 bin lira ve üzeri konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi. Banka, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık 1,25'e, maaş dışı müşteriler için de aylık yüzde 1,35'e düşürdü.

Kaynak: TRT Haber