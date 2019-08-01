Bankadan yapılan açıklamada, "Erken kapama ya da ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak." denildi.
60 ay vadeli tüketici kredisinde faiz oranı yüzde 1,49 olarak belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi.
Bankadan yapılan açıklamada, "Erken kapama ya da ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak." denildi.
60 ay vadeli tüketici kredisinde faiz oranı yüzde 1,49 olarak belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...