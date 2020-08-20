Yurtiçi piyasalar, Merkez Bankası'nın açıklayacağı politika faiz oranına kilitlendi. Para Politikası Kurulu, yılın 8'inci toplantısı için bir araya gelecek. Beklentiler bankanın politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

Merkez Bankası yaptığı son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Faiz oranını yüzde 8,25'te sabit bıraktı.

Bu sürede banka farklı politika araçlarını kullanmaya devam etti.

Merkez Bankası'nın elinde birçok politika aracı olduğunu belirten Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yılmaz, "Bunları kullanmak zorunda ve bu kullandığı politika araçları politika faizine göre yani ayda bir kere toplanıp faizi ayarlamaya göre daha esnek. Yani bunu ertesi sabah yeniden eski seviyeye çekebilir" dedi.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma kapsamında elindeki imkanları kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.