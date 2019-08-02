Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması için hükumet düğmeye bastı.

Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 31 Aralık'a kadar, bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek.

Söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

Yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye'ye getirenlere hiçbir suretle vergi incelemesi yapılmayacak.

Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen tutarlara ilişkin verginin ödenmesi ve varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekiyor.

Yeni tebliğ ile Türkiye'de bulunan varlıkların da vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi sağlanacak.

Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde bir oranında vergi artışı yapılabilecek.

Kaynak: TRT Haber