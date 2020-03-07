Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yüksek cirolu şirketlere derecelendirme zorunluluğu getirdi.

Satışları 500 milyon lirayı aşan şirketler kredi kullanmak için derecelendirme notu alacak.

Uygulamayla şirketlerin kredi değerliliği daha sağlıklı tespit edilecek. Finansal kaynaklar daha verimli kullanılacak. Düzenleme ile şirketlerin kredi maliyetleri daha da azalacak.

Uzmanlar, uygulamanın finansal sektörde derinliği ve şeffaflığı daha da artıracağını belirtiyor.

Şirketler 30 Haziran 2021 tarihine kadar yetkili derecelendirme kuruluşlarından kredi notu alacak.