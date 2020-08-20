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Yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar liralık e-ticaret gerçekleşti
[Fotoğraf: Getty]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı.
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Etiketler: son dakika e-ticaret rakamları Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 11:33
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