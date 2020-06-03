Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerji ile ilgili son rakamları Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Uzun vadeli yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz.



24 Mayıs’taki günlük rekorun ardından geçen yıl %62 olan yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz, bu yılın ilk 5 ayında %66 oldu.



Hedef net: “Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir” https://t.co/5H4ZgEOdDz pic.twitter.com/H9XXIlqJho — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 3, 2020





"Uzun vadeli yatırımların meyvelerinin toplamaya devam ediyoruz" diyen Dönmez, 24 Mayıs’taki günlük rekorun ardından bir rekor daha kırıldığını vurguladı.

Hedef net: Daha fazla yerli ve yenilenebilir

Bakan Dönmez, "Geçen yıl yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 66 oldu. Hedef net: Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir” açıklamasını yaptı.

Verilere göre yerli kömürden yüzde 13,8, hidrolikten yüzde 34,3, rüzgardan yüzde 8,8, güneşten yüzde 3,5, jeotermalden yüzde 3,6 ve biyokütleden yüzde 1,8 enerji elde edildi.