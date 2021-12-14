Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yatırımcılara sahte banka swift mesajı uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan uyarıda, kendilerini işadamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin sahte banka swift mesajları üreterek muhataplarını dolandırmaya çalıştıkları belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sahte banka swift mesaj dolandırıcılığına karşı uyarı yapıldı.
Bakanlığın açıklamasında, kendilerini işadamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin sahte banka swift mesajları üreterek muhataplarını dolandırmaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.
Sahte swift mesajlarının whatsapp ya da benzeri iletişim araçları ile ayrıca dolaşıma sokulduğu ve böyle bir paranın varlığı hususunda çok sayıda kişi nezdinde algı oluşturulmaya çalışıldığı, ifade edildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ayakkabı ihracatı 1 milyar dolar eşiğine yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz