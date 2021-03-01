Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
VakıfBank'tan KOBİ’lere kapsamlı destek paketi
VakıfBank, Dünya Bankası ile gerçekleştirdiği 250 milyon dolarlık kaynak temini anlaşmasıyla, salgından etkilenen KOBİ’lere yönelik geniş kapsamlı bir destek paketi hazırladı.
Salgın destek paketinden Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250’nin altında çalışan sayısına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmeleri faydalanabilecek.
Paket kapsamında bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, euro azami kredi kullanabilirken, bu tutar toplamda ise 6 milyon dolar ve muadili TL, euro olabilecek.
Etiketler: Dolar Dünya Bankası Euro KOBİ
Sıradaki Haber
Fuat Oktay: Pandemi süreci hızımızı kesmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz