Salgın destek paketinden Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250’nin altında çalışan sayısına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmeleri faydalanabilecek.

Paket kapsamında bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, euro azami kredi kullanabilirken, bu tutar toplamda ise 6 milyon dolar ve muadili TL, euro olabilecek.