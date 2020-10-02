Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarının açıklandığı basın toplantısında konuştu.

Bakan Pekcan, eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre ,üzde 4,8, bir önceki aya göre ise yüzde 28,5 arttığını söyledi.

Buna göre, eylül ayı ihracatı 16 milyar 13 milyon dolar oldu.

Pekcan, "Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık." ifadelerini kullandı.