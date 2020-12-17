Türkiye'den Çin'e ihraç ürünü taşıyan ilk tren 4 Aralık tarihinde İstanbul'dan törenle uğurlandı. 6 bin 500 kilometre yol kateden tren Çin'e ulaştı. Trenin Çin içerisinde 4-5 günlük seyahatin ardından varış noktası olan Xian şehrine ulaşması bekleniyor.

Xian kentinde treni karşılamak için son hazırlıklar yapılıyor. 23 Aralık'ta düzenlenecek karşılama törenine Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen ve üst düzey Çinli yetkililer katılacak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre yol katetti. Çin'de de 2 bin 100 kilometre yol alacak olan tren toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etmiş olacak.

42 konteynerden oluşan tren beyaz eşya taşıdı

İlk ihracat trenindeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapıldı. Tren, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle yol aldı.

Çerkezköy-Marmaray-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurt dışı çıkışı sağlanan tren, yurt dışında ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan parkurunu izledi. Çin'e ulaşan tren 4-5 gün içerisinde Xi'an şehrine ulaşacak.