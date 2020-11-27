Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Varlık Fonu toplantısı başladı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Türkiye Varlık Fonu toplantısı İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katılıyor.
Toplantı, basına kapalı yapılıyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Varlık Fonu
Sıradaki Haber
Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 27 Kasım 2020 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz