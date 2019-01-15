Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, AA Finans Masası'nda konuştu. Çağlar'ın açıklamaları şöyle:

- Sektörün yüzde 72'si yabancı şirketlerden oluşuyor. Yabancının Türkiye'ye güveninde hiçbir negatiflik olmadı.

- Agresif büyüme trendine ihtiyacı olan bir sektör değiliz. Sektörümüz 2019'da yüzde 15-17 arasında büyür diye düşünüyoruz.

- BES'ten önce tasarrufun milli gelire oranı yüzde 20 seviyelerindeydi. BES'ten sonra bu oranın 5 puan arttığını görüyoruz.

- Tasarruflar ülkenin kalkınmasına fayda sağlar. Milli tasarruf seferberliği ilan etmeliyiz.

- Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriktirilen tasarruf miktarı 92 milyar liraya ulaştı.

- Türkiye'de bugün 22,5 milyon araç var. Bu araçların 17,5 milyon adedi trafik sigortasını almış durumda.

- Otomatik katılım sistemine 15 milyon insan girmiş, bugün 5 milyon insan kalmış. Otomatik katılım hikayesine bakarsak, hem sektör olarak çok hazır olunamadı hem de vatandaşa tam anlatılamadı diye düşünüyorum.

Ayrıntılar geliyor...