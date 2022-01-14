Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelinde yapılan konut satışları artan fiyatlara rağmen 2020'ye göre paralel gerçekleşti ve 1 milyon 491 bin 856 adet oldu. Bu rakam önceki yıl 1 milyon 499 bin 316 adetti.

Geçen yıl ulaşılan rakam, tüm zamanların ikinci yıllık rekoru oldu. Türkiye, 2021'de yaklaşık 1,5 milyonluk konut satış adediyle bu alanda Avrupa'nın da zirvesinde yer aldı.

En çok konut satılan il 276 bin 223 adetle İstanbul oldu. Megakent, toplam satışlardan yüzde 18,5 pay aldı.

İstanbul'u 144 bin 104 adetle Ankara, 86 bin 722 ile İzmir izledi. Hakkari 267, Ardahan ise 377 adetlik konut satışıyla son sırada yer aldı.