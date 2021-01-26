Türkiye'de 347 jeotermal alan bulunuyor. Çevre dostu bu kaynakta zenginlik bakımından Aydın, Denizli ve Manisa illeri dikkat çekiyor.

Mevcut kaynakların önemli bölümü tarım ve turizmin yanında elektrik üretimi için de kullanılıyor.

Elektrik üretimindeki payı yüzde 3'e ulaştı

Ocak ayında Manisa'da devreye alınan 3 santralle, jeotermal enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 3'e ulaştı.

Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım, 10 sene öncesine baktıkları zaman Türkiye'deki potansiyelin 600 megawatt olacağının söylendiğini kaydederek, "Bugün geldiğimiz noktada bu 600 megavatın yaklaşık 3 katı kurulu güç gerçekleştiriyoruz bu da bize dünyada 4. sıraya taşıdı." dedi.

Tamamına yakını yerli imkanlarla inşa ediliyor

Jeotermal santrallerin tamamına yakını yerli imkanlarla ve Türk mühendislerce inşa ediliyor.

Sayıları 64'ü bulan jeotermal enerji santralleri, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Yılda 450 milyon dolar tasarruf

Jeotermal enerjiden sağlanan elektrikle Türkiye, doğalgaz ithalatından yılda 450 milyon dolar tasarruf sağlıyor.

Jeotermal enerji yatırımlarının bu yıl yüzde 20 artması bekleniyor.