Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iki ülkenin teknik heyetlerinin dostluğa yakışır şekilde çok verimli görüşmeler yaptığını söyledi.

"Afganistan'ın kalkınması yolunda atılacak adımları birlikte atmaya kararlıyız"

Karaismailoğlu, "Afganistan'ın refahı ve kalkınması yolunda atılacak önemli adımları birlikte atmaya kararlıyız. Bu durumu destekleyecek yeni projelerle mevcut işbirliğimizi daha da geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün imzalayacağımız AR-GE alanında işbirliği mutabakat zaptı ile de bu noktada önemli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

"Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden Afganistan'da da yararlanmak istiyoruz"

Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki, Türkiye ve Afganistan'ın ekonomik her alanda birbirlerine bağlı iki ülke tek millet olduklarını söyledi.

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Türkiye'nin her zaman Afgan halkının yanında olduğunu ve yardımını esirgemediğini, bunun için bütün milletvekilleriyle bugün burada olduklarını dile getirdi.

Dünyanın ulaşım alanında hızla bağlantı kurmak için geliştiğini ifade eden Zeki, şöyle devam etti:

"AB ve ABD birbirlerini transit alanında destekliyor. Biz Müslümanlar transport yollarını ve ticari ilişkileri geliştirerek İslam alemindeki ekonomi inkılabını neden getirmiyoruz? Bunun en büyük örneği Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye, Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen altyapı ve üst yapı projeleriyle hem içeride hem dışarıda İslam alemi için örnek bir ülkedir. Bunları bilerek bugün buradayız. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden Afganistan'da da yararlanmak istiyoruz."

Zeki, Afganistan'ın Avrupa'ya giriş çıkış ve AB bağlantıları için Türkiye'nin önemli bir geçiş noktası olduğunun altını çizerek, bu konuda görüşmelerinin devam ettiği bilgisini verdi.