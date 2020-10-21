Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmasına, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlayarak başladı.

Ulaştırma ve haberleşmede 18 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, milli bağımsızlığın güçlü bir milli ekonomiden geçtiğini unutmadan ekonomi hedeflerine destek verecek bir ulaşım sistemi inşa ettiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, bu zaman zarfında Türkiye'yi kara, hava, demir ve deniz yollarıyla bilişim sektöründe katbekat ileriye taşıdıklarını kaydederek, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 27 bin 700 kilometreye, bölünmüş yollarla bağlanan il sayısını 6'dan 77'ye çıkardıklarını bildirdi.

Aktif havalimanı sayısının 18'den 56'ya çıktığını, yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projesi tamamlandığında havadaki güçlerini perçinleyeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, uzaydaki 3 haberleşme uydusuna ek olarak Türksat5A'yı kasım sonunda uzaya göndereceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, fiber hat uzunluğunda, sabit geniş bant ve mobil abone sayısında sağlanan ilerlemelerden bahsederek, "Toplam dış ticaretimiz içinde deniz yolunun payı 2003'te 57 milyar dolarken, 2019'da 222,1 milyar dolara yükselttik. Sadece 37 tersanemiz bulunurken, bugün 83 tersanemiz var." diye konuştu.

Hayata geçen yüksek hızlı tren projeleri, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ve İstanbul-İzmir Otoyolu'na değinen Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Filyos Limanı gibi nice iddialı projelerin devam ettiğini anlattı.

Karaismailoğlu, "Yaptıklarımız elbette yeterli değil. İlk günkü heyecanımızla, Türkiye'mizin ve vatandaşlarımızın çağın gereği olarak artan ihtiyaçlarını bir bir karşılamaya devam ediyoruz. Ülkemizin dünyanın lider ekonomilerinden biri olma hedeflerine gayret ve azimle hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Demir yollarına 18 yılda 169 milyar lira harcama yaptık"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin demir yolu hikayesini anlatarak, 2002'den sonra bu alana tekrar yoğunlaştıklarını, 2003-2020 yılları arasında, ulaştırma ve iletişim sektörüne yapılan yaklaşık 907,2 milyar liralık yatırımın yüzde 18,6'sını demir yollarına ayırdıklarını, bu alana 169,2 milyar liraya yakın bir harcama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demir yolu ağını 12 bin 83 kilometreye ulaştırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, sinyalli hat uzunluğunu yüzde 155, elektrikli hat uzunluğunu yüzde 176 artırdıklarını söyledi.

Yüksek hızlı tren hatlarıyla sağlanan tasarruflara değinen Karaismailoğlu, bu önemli projeler sayesinde, karbondioksit emisyonu, enerji, zaman ve bakım giderleri açısından, 2019'da 4 milyar 839 milyon lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

"Demir yolu araçlarının Türkiye'de üretilmesi amacıyla yerli sanayiyi geliştiriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, demir yolu araçlarının Türkiye'de üretilmesi amacıyla yerli sanayiyi geliştirdiklerini belirterek, Sakarya'da hızlı tren ve metro araçları, Çankırı'da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara'da hızlı tren traversleri, Erzincan'da yerli ray bağlantı malzemeleri üreten tesisler kurduklarını söyledi.

Bugüne kadar 403 adet yeni nesil milli yük vagonunu hizmete verdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 100 adet daha yerli yük vagonu üretip hizmete alacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, demir yollarında yük ve yolcu taşımacılığı ile manevra hizmetleri için kendi araçlarını ürettiklerini kaydederek, milli dizel elektrikli lokomotifi ve milli elektrikli tren setini ürettiklerini, bunun yanı sıra hibrit lokomotif ve 5MW gücünde milli elektrikli lokomotif projelerinin sürdüğünü anlattı.

Demir yolu taşımacılığında sağlanan ilerlemelerden bahseden Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun 2023'e kadar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 4,4 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarma hedefine çok önemli katkı sağlayacağını aktardı.

"Demir yolu uzunluğu 16 bin 675 kilometreye çıkacak"

Bakan Karaismailoğlu, demir yollarına yapacakları yeni yatırımlarla, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ilişkin hayata geçirecekleri hedeflere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek hızlı tren, hızlı tren ve konvansiyonel hatlardaki yeni yatırımlarımızla, 12 bin 803 kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Halen 1.213 kilometrelik YHT hattımızla nüfusumuzun yüzde 42'sine verdiğimiz hizmeti, yeni yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarının tamamlanmasıyla birlikte yurt sathına yayacağız. Mevcutta 175 milyon tren-kilometre olan kapasitemizi, 342 milyon tren-kilometreye ulaştıracağız. Karasal yük taşımacılığında demir yolu payını yüzde 5,15'ten, yüzde 7'ye, 2035'te ise yüzde 22'ye ulaştıracağız."

Karaismailoğlu, 2023 vizyonu doğrultusunda yolcu taşımacılığında demir yolu payını yüzde 1,3'ten yüzde 3,8'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Demir yollarında yolcu ve yük taşımacılığının artırılmasıyla sağlanacak tasarruftan bahseden Karaismailoğlu, ayrıca kazaların ve gürültü kirliliğinin azalacağını anlattı.

"Demir yolları reformunu başlatıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, demir yollarında daha önce açıkladıkları Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'ndan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin demir yolları reformunu başlatıyoruz. Demir yollarımızın coğrafi hakimiyet alanını ve kapsamını genişletecek bu reform süreci fiziki bir büyümeyi getirecek. Bunun yanı sıra teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri bakımından gelişmiş, dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağına sahip olacağız. Yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapsama alanımızı genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmek üzere büyük bir hızla çalışıyoruz."

Karaismailoğlu, 2023 hedeflerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası olmak, Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan demir yolu markası olmak, ekspres hatlarla Avrupa'nın öncü deneyim, kültür odaklı turizm hatlarına sahip olmak ve mutlak müşteri memnuniyetini esas alan sadakat programını geliştirerek, modern bir müşteri ilişkileri yönetim modeline sahip olma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Karaismailoğlu, bu çalışmaları Türk Demiryolu Zirvesi ile bir kez daha ön plana çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise yaptığı konuşmada, demir yollarının ülkelerin gelişmesinde oynadığı rolü anlattı.

Turan, "Yüksek hızlı tren projeleri olmak üzere toplu taşımacılık anlayışını üst perdeye taşıyan yurdumuzu demir ağlarla örmeye devam eden demir yolu taşımacılığı kapasitesini artıran adımlara gururla şahit oluyoruz." dedi.

Kara tren uğurlandı, hızlı tren karşılandı

Programın açılışının ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet, 1960'ta Eskişehir'de üretilen ve zirve için Sirkeci Garı'na getirilen "kara treni" İzmir'e uğurlamak için perona geçti.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sirkeci Garı'nın İstanbul ve Türkiye için öneminden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta dünya için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. İnşallah burada çok güzel işler yapıp, burayı hayata, İstanbullulara, Fatihlilere kazandıracağız. Bugün bu Demiryolu Zirvesi'ni Sirkeci Garı'nda yapmamızın önemli bir gereği vardı. Sirkeci Garı'nın İstanbul için verdiği hizmetleri hatırlamak gerekiyor. O yüzden burası tarihine, kültürüne yakışır biçimde vatandaşımızın kullanımına açılacak. Bugün itibarıyla burada, 4 gün boyunca, demir yolu vizyonumuzu anlatan çok güzel bir program gerçekleştireceğiz."

Karaismailoğlu, uğurlanan "Karakurt" treninin 1960'ta Eskişehir'de tamamen yerli imkanlarla ve yerli mühendislerle imal edildiğini kaydederek, "Artık yeni nesil teknolojilerle aynı fabrikada hibrit lokomotifler üretilmeye başlandı. Vatandaşlarımız Türk demir yolu tarihini bundan sonra Sirkeci Garı'nda izleyebilecek." dedi.

Konuşmanın ardından demir yollarında yaşanan tarihsel gelişmeyi göstermek adına kara tren uğurlanırken, yüksek hızlı tren karşılandı.