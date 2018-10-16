TBB Başkanı: Yatırımcılar Türkiye ekonomisinin uzun dönem performansına güveniyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Endonezya'nın Bali Adası'nda geçen hafta yapılan Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Enstitüsü toplantılarını değerlendirdi.

Açıklamasında, dünya ekonomisinin makul ve sakin bir büyüme seyri içinde olduğunu belirten Aydın, "2008'in altında olmakla birlikte yüzde 3,5 civarında bir büyüme hızı var, ancak büyüme hızı ülkeler arasında önemli farklılıklar da gösteriyor." dedi.

Aydın, ekonomik ve finansal gelişmeleri etkileyen başlıca faktörleri; uluslararası finansal imkanların daha sıkı hale gelmesi, gelişmiş ülkelerde daha daraltıcı para politikası uygulamaları, faiz oranlarının yükselmesi, petrol fiyatlarında artış, uluslararası ticarete getirilen sınırlamalar, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması, siyasi ve jeopolitik riskler, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı ile enflasyonda yukarı yönlü artan baskılar şeklinde sıraladı.

Bu gelişmelerin kur ile faizde yukarı yönde ve yüksek düzeyde dalgalanmalara neden olduğunu, gelişmekte olan ülkelerin performansını etkileyebildiğini aktaran Aydın, özellikle enflasyon, kur politikası, dış ticaret açığı, hane halkı, reel sektör ve kamu borçluluğu gibi faktörlerin bu ülkelerin etkilenme düzeyini belirlediğini anlattı.

"Yatırımcılar Türkiye ekonomisinin uzun dönem performansına güveniyor"

Aydın, uluslararası düzenlemelere uyum sağlanmasına yönelik genel bir isteksizlik gözlemlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Düzenlemelerin hazırlanmasında çok hızlı hareket edilse de uygulama daha yavaş ilerliyor. Özellikle gelişmiş ülkeler arasında küresel sorunlara ortak bir çözüm bulunması konusunda derin görüş ayrılıkları bulunuyor. Gelişmekte olan ülkeler bir yandan küresel dengesizliklerin neden olduğu zorluklarla baş etmeye çalışırken bir yandan da büyümenin sürdürülmesi ve istihdamın artırılması amacıyla para piyasalarında istikrarı sağlamaya, enflasyonu düşürmeye ve dış kaynak bağımlılığını azaltmaya ağırlık veriyor. Toplantılar süresince uluslararası yatırımcılara Türkiye'de 3. çeyrekte yaşanan gelişmeler, bunların etkileri, hükümetin aldığı kısa ve uzun dönemli önlemler ile bankacılık sektörü hakkında bilgi sunma imkanımız oldu.

Yatırımcılar G20 üyesi olan Türkiye'nin dünya ve bölge için önemli bir ülke olduğunu, yüksek bir potansiyeli bulunduğunu, yakın geçmişte çok başarılı bir performans gösterdiğini ifade ederken yaşanan gelişmeleri sadece ekonomik nedenlere bağlamanın doğru olmadığını, kısa ve orta vadeli önlemleri yakından izlediklerini, politika bileşenlerini yerinde bulduklarını ve büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesine yönelik olumlu sinyaller aldıklarını, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını belirtti."

Kaynak: AA