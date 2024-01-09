Türk otomotiv sektöründen 2023'te 9 ülkeye milyar doların üzerinde ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2022'yi 30 milyar 995 milyon 808 bin dolarlık dış satımla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen sene yüzde 13 artışla 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan otomotiv sektörünün Türkiye dış satımındaki payı yüzde 15,8 oldu.

9 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı

AB üyesi 7 ülke ile Birleşik Krallık ve ABD, geçen sene 1 milyar doların üzerinde otomotiv dış satımı yapılan pazarlar oldu.

Sektörün ana pazarı Almanya, ilk sıradaki yerini korudu. Almanya'ya 2022'de 4 milyar 379 milyon 321 bin dolar olan ihracat, geçen yıl yüzde 10,8 artışla 4 milyar 854 milyon 81 bin dolara çıktı. Almanya'nın Türk otomotiv sektörü ihracatındaki payı yüzde 13,86 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'yı yüzde 32,5 artışla Fransa takip etti. 2022'de 3 milyar 250 milyon 139 bin dolarlık ihracat yapılan Fransa'ya 2023'te 4 milyar 307 milyon 717 bin dolarlık ürün satıldı.

Birleşik Krallık yüzde 0,8 artış ve 3 milyar 295 milyon 479 bin dolarla üçüncü, İtalya yüzde 21,5 yükseliş ve 3 milyar 138 milyon 171 bin dolarla en çok ihracat yapılan dördüncü ülke oldu.

İspanya'ya ihracatta yüzde 34,3 artış

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında İspanya beşinci oldu. 2022'de 1 milyar 816 milyon 163 bin dolarlık ihracat yapılan İspanya'ya geçen yıl 2 milyar 439 milyon 507 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Polonya yüzde 21,3 artış ve 1 milyar 763 milyon 252 bin dolarla 6'ncı, Slovenya yüzde 21,1 yükseliş ve 1 milyar 354 milyon 810 bin dolarla 7'nci, Belçika yüzde 13,4 artış ve 1 milyar 324 milyon 394 bin dolarla 8'inci, ABD yüzde 29 düşüş ve 1 milyar 17 milyon 473 bin dolarla 9'uncu ülke oldu.

Rusya ise yüzde 41,7'lik yükseliş ve 993 milyon 72 bin dolarlık otomotiv ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.