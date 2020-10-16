Haber Giriş: Kaynak: AA
Turizm Destek Paketi Uygulaması başlıyor
Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını açıkladı.
Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:58
Sıradaki Haber
Van'da hayvancılık 100 bin lira faizsiz kredi desteğiyle canlandırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz