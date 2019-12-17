Ekonomi
TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını belirledi17 Aralık 2019 Salı 16:21 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 16:22
TÜİK temsilcileri, bir işçinin aylık gıda harcamasının ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandığını açıkladı.
TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı.
Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.
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