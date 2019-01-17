Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2018 süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

İnek peyniri üretiminde düşüş

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 0,8 düşüşle 743 bin 427 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 9,9 gerileyerek 131 bin 655 tona düştü.

Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 0,3 azalışla 54 bin 872 tona indi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 97,2 artarak 451 tona yükseldi.

Yoğurt üretimi, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 düştü ve 91 bin 755 tona indi. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 0,5 artışla 57 bin 836 tona çıktı.

Geçen yıla göre yüzde 1,1 azaldı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,4 ve protein oranı ortalama yüzde 3,1 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Kasım 2018'de takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,8 azalış gösterdi.

Kaynak: AA