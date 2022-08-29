Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Togg, Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı
[Fotograf: AA]
Togg, kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunan Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin şu sözlere yer verildi:
"Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, 'Akıllı Yaşam' hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz."
Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, “Akıllı Yaşam” hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz.— Togg (@Togg2022) August 29, 2022
#Togg <????> #SmartiX#USECASEMobility®️ pic.twitter.com/zzbjL329tU
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