Ekonomi
Ticaret Bakanı Pekcan: Ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız
27 Şubat 2019 Çarşamba 11:14 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:46
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, "2018 yılının ilk 9 ayında 102 bin 141 ürün denetlendi ve yüzde 19'u uygunsuz bulundu" dedi.
Bakan Pekcan, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladıklarını, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atılacağını da açıkladı.
Kaynak: AA
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