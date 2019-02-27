Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, "2018 yılının ilk 9 ayında 102 bin 141 ürün denetlendi ve yüzde 19'u uygunsuz bulundu" dedi.

Bakan Pekcan, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladıklarını, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atılacağını da açıkladı.

Kaynak: AA

