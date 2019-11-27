Ekonomi
Bakan Varank: Bugün itibarıyla çağrıya çıktık, girişimciler başvurabilir27 Kasım 2019 Çarşamba 10:57 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, belirlenen öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceklerini söyledi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2019’da konuştu.
Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenlediklerini belirten Varank, şunları söyledi:
"Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım’a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler."
Kaynak: AA
Etiketler: Teknoyatırım Destek Programı son dakika mustafa varank