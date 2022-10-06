Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ merkezli firmaların 2022 yılının eylül ayında 152 milyon 161 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını söyledi.

Eylül ayında Tekirdağ'dan yapılan ihracatın bir önceki aya göre yüzde 5,6 arttığını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Eylül'de Tekirdağ merkezli firmaların ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Eylül ayında Tekirdağ'dan ihraç edilen ürünler, elektrik ve elektronik, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, tekstil ve hammaddeleri, ile otomotiv endüstrisi ön sıraya çıkmıştır. İhraç yapılan ülkeler arasında ise ön sırada Almanya, ABD. Bulgaristan, İtalya, Polonya ve Rusya Federasyonu yer almıştır. İhracatımızın artmasında rol oynayan firmalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz."