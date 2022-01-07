Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
TCMB'nin dövize 5'inci müdahalesi 2,6 milyar dolar oldu
[Fotoğraf: AA]
Merkez Bankası ,17 Aralık 2021'deki 5'inci doğrudan döviz müdahalesinin tutarını 2 milyar 123 milyon dolar olarak açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale işlemini gerçekleştiriyor.
Banka, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık ve 13 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.
Merkez Bankası, 17 Aralık'taki 5'inci döviz müdahalesinin tutarını 2 milyar 123 milyon dolar olarak açıkladı.
Etiketler: Merkez Bankası
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