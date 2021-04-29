Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda çizilen olumlu görünüm korunmaktadır
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II’in tanıtımı amacıyla düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır." dedi.
"Yüksek frekanslı veriler; kredi gelişmeleri ve kontrollü normalleşmeyle birlikte iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmiştir." diyen Kavcıoğlu, "Mevcut eğilimler, yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllıklandırılmış cari dengenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir." şeklinde konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 11:02
- 11:00
- 10:53
- 10:51
- 10:43
Sıradaki Haber
Tam kapanmada bankalar nasıl hizmet verecek?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz