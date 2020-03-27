Türkiye Bankalar Birliği'nden koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla alınan kararlara bir destek daha geldi. Çek Ödeme Destek Kredisi tüketicilerin kullanımına sunulacak. Kredi 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak.

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