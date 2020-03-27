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TBB'den Çek Ödeme Destek Kredisi geliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sunulacağını açıkladı.
Türkiye Bankalar Birliği'nden koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla alınan kararlara bir destek daha geldi. Çek Ödeme Destek Kredisi tüketicilerin kullanımına sunulacak. Kredi 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: bankalar birliği çek ödeme destek kredisiSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 10:33
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