Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri sonuçlarını açıkladı.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler



2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren ürünler, yüzde 44,31 ile mercimek (kırmızı), yüzde 27,00 ile fasulye (kuru), yüzde 25,72 ile çeltik, yüzde 23,64 ile buğday ve yüzde 19,34 ile arpa (diğer) oldu. Diğer taraftan, bir önceki yıla göre patates (diğer) yüzde 34,85 ile azalış gösterdi.

Sebze fiyatları

Karpuz fiyatında yüzde 44,76, kavun fiyatında yüzde 34,66, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 9,05, domates fiyatında 4,46 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren ürün ise yüzde 7,78 ile soğan (kuru) oldu.



Meyveler, içecek ve baharat bitkileri

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, yüzde 42,35 ile portakal (Washington), yüzde 20,11 ile limon, yüzde 18,57 ile elma (starking) ve yüzde 15,85 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.

2020 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 22,99 artışla 97,37 milyar TL ve sebzelerin üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 9,59 artışla 55,28 milyar TL oldu.