Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarımsal destekler bugün yatıyor
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." dedi.
Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek."
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 11:32
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