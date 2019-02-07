Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TRT Haber Özel Yayınında TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun’un sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi kollayacağız"

Biz yeni dönemde Gıda Komitesini çok iyi çalıştırıyoruz. Çok hızlı oturup çok hızlı kararlar alıyoruz. Bu anlamda tarım ve hayvancılığa verilen önem bu dönemde artmıştır. Bizim ana görevimiz üreticidir. Biz tohumdan çatala gelen süreçte iki tane kendimize ilke edindik. Üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi kollayacağız. Tohumdan çatala kadar olan zincirde bizim geleneksel bir yapımız var.

"Hal yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek"

Tanzim satışla ilgili bir aksiyon almamız söz konusu olabilir. Tüm ürünlerin yer aldığı bir yer olabilir. Gerekli aksiyonu önümüzdeki haftadan itibaren alacağız, aracı sayısını azaltacağız. Hal yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek. Perakende yasasını da ele almamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışıyor.

"Fırsatçılara izin vermeyeceğiz"

Sera sayısını 2-3 misline çıkarma gibi planımız var. Çok hızlı şekilde devreye sokmayı düşünüyoruz. Engeller vardı, kanun çalışmalarını yaptık. Yatırımcı engelleri kaldırırsanız sera karlı yatırım. Yatırımcıları sera üretimine davet ediyoruz. Ne kadar çok üretim olursa sene boyunca sürdürülebilir fiyatlara ulaşacağız. Bu uzun vadeli bir iş. Sebze fiyatları ile ilgili faaliyetler önümüzdeki hafta başlayacak. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz, vatandaşların daha ucuza yemesini sağlayacağız.

Keneviri 19 ilde üretiyoruz. 19 ili de yavaş yavaş artırma düşüncemiz var.

Bizim dönemimizde 40 misli denetimleri artırmışız. Gıda güvenliği çok önemli. İşin sadece fiyat boyutundan öte bizim bu ürünlerin içerisinde ne olduğundan emin olmamız lazım.

Kaynak: TRT Haber