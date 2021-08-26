Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından SOLOTÜRK'ün Polonya’da yaptığı gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı.

"Gösteri ilgiyle izlendi"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi."