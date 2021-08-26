Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SOLOTÜRK Polonya semalarında gösteri yaptı
[Fotoğraf: Arşiv]
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri ekibi, 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteri, Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından SOLOTÜRK'ün Polonya’da yaptığı gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı.
"Gösteri ilgiyle izlendi"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi."
SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. @soloturk ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi.
Etiketler: Polonya
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