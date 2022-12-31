Şırnak'taki Gabar Dağı... Yıllarca terörle anıldı, artık bambaşka bir konuyla gündemde.

Teröristlerden temizlenen bölgede silah sesleri yerine petrol çıkaran sondaj makinalarının sesi yankılanıyor. Peş peşe açılan kuyulardan adeta siyah altın fışkırıyor.

Çalışmaların devam ettiği Şırnak bölgesi, Türkiye’nin en çok üreten petrol sahası oldu.

TPAO'dan yapılan son açıklamada, Şehit Esma Çevik-7 kuyusunda 1613 vpe ilave üretimle toplam 7714 vpe günlük üretime ulaştığı bildirildi.

Türkiye’nin En Çok Üreten Petrol Sahası Artık Şırnak’ta ????????️



????Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı. ✅



Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık. ????????#TPAO pic.twitter.com/jx3NXQrnvR — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 31, 2022

"Son 30 yılın en yüksek üretim rakamı"

Yapılan açıklamada, "Yılın son gününde 66 bin 639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık" denildi.

Tebrikler arkadaşlar ????



Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. ???? https://t.co/h8Fa9l1BaM — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 31, 2022

"Günlük 100 bin varil petrol hedefine yaklaştık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını belirterek, ekipleri tebrik etti:

"Tebrikler arkadaşlar. Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz"