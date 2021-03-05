Otomobil almayı planlayanlar, döviz kurlarındaki gerilemeyi ve sıfır araçlarda sıfır faizli kredi kampanyalarını değerlendirdi.

Türkiye’de şubatta 58 bin 504 araç satıldı. Satılan araçtan 44 bin 749’u ise binek araç.

Ticari araç satışı da arttı

Aynı zamanda salgın nedeniyle kargo sektörüne artan talep, ticari araç satışlarına da yansıdı. Gıda ve lojistik firmaları özellikle bu araçlara ilgi gösterdi.

Kademeli normalleşme süreci ile birlikte pek çok ilde hafta sonu kısıtlamalarının kalkması, 2'nci elde de hareketlilik beklentisini artırdı.