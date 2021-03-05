Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sıfır araç satışında 10 yılın rekoru kırıldı
[Fotoğraf: Getty]
Döviz kurlarındaki gerileme ve sıfır araçlarda sıfır faizli kredi kampanyaları sayesinde Türkiye’de şubatta 58 bin 504 araç satışı gerçekleşti. Bu oranla son 10 yılın şubat ayı rekoru kırıldı.
Otomobil almayı planlayanlar, döviz kurlarındaki gerilemeyi ve sıfır araçlarda sıfır faizli kredi kampanyalarını değerlendirdi.
Türkiye’de şubatta 58 bin 504 araç satıldı. Satılan araçtan 44 bin 749’u ise binek araç.
Ticari araç satışı da arttı
Aynı zamanda salgın nedeniyle kargo sektörüne artan talep, ticari araç satışlarına da yansıdı. Gıda ve lojistik firmaları özellikle bu araçlara ilgi gösterdi.
Kademeli normalleşme süreci ile birlikte pek çok ilde hafta sonu kısıtlamalarının kalkması, 2'nci elde de hareketlilik beklentisini artırdı.
Etiketler: Koronavirüs Otomotiv
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