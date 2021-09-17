Ticaret Bakanlığı müfettişleri, sıfır kilometre araç satışında uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) değişikliği sonrası indirimi fiyatlarına yansıtmayan bayileri denetleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla, Ticaret Müfettişleri görevlendirildiği belirtildi.

Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini inceleyecek.

"Stok yapılıyorsa yaptırım uygularız"

Bakan Muş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti;

"Peşinen kimseyi suçlu gösteremeyiz ancak çeşitli iddialar dolaşıyor. Eğer araçlar stokta tutuluyorsa, anlaşıp galericilere veriliyorsa ve vatandaş bunlardan dolayı araç bulamıyorsa, tespiti halinde bunların çok ağır yaptırımları olacak. Kural dışılık varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda çok netiz."