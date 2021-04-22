Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2020 dönemine ilişkin "Hane Halkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı.

Ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 5 milyon 977 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,0 azalarak 7 milyon 189 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 658 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7 gece oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45,2 azalarak 42 milyon 847 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26,4 azalarak 469 milyon 91 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2020 yılında 10,9 gece oldu.

Seyahate çıkanlar 5 milyar 787 milyon 703 bin lira harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,2 azalarak 5 milyar 787 milyon 703 bin lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 97,0'ını 5 milyar 612 milyon 429 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 3,0'ını ise 175 milyon 274 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 805 lira oldu.

Bu yılda, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 34,1 azalarak 32 milyar 250 milyon 278 bin lira oldu. Bu harcamaların yüzde 94,2'sini 30 milyar 369 milyon 370 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 5,8'ini ise 1 milyar 880 milyon 908 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 753 lira oldu.

Paket tur harcamaları yüzde 62,6 azaldı

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış yüzde 62,6 ile paket tur harcamalarında, yüzde 41,0 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında ve yüzde 38,9 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda oldu.

Seyahat harcamalarının yıllık değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış yüzde 54,2 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda, yüzde 52,6 ile paket tur harcamalarında ve yüzde 44,7 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında oldu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 69,1 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 17,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 4,8 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 65,7 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 25,0 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 4,2 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 40 milyon 127 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 848 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 2 milyon 740 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 311 milyon 562 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 112 milyon 748 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 18 milyon 878 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.