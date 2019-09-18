Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritasını, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini açıkladıklarını söyledi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz.

Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız. 2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz. Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz.https://t.co/9jBTJg7RBf pic.twitter.com/stQYbNiXQR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019

Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz. 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var.

"Alıcı ve üreticiyi teşvik edeceğiz"

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. Alıcı ve üreticiyi teşvik edeceğiz.

Yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek.

"İlk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritalarını belirleyeceğiz"

Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu. İlk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritalarını belirleyeceğiz. Kimya, ilaç, ulaşım araçları, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat sektöründeki stratejik malzeme üretimini teşvik edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber