Haber Giriş: Kaynak: AA
Piyasa yapıcı bankaların likidite imkan limitleri düşürüldü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Merkez Bankası, "10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü" açıklamasını yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi hakkında bir duyuru yaptı. Duyuruda şunlara yer verildi:
"Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır."
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