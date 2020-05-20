Haber Giriş: Kaynak: AA
Turquality kapsamındaki firmalara destekler sürecek
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Ruhsar Bakan Pekcan, "Turquality Programı ile hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hizmet sektörlerine yönelik Turquality Destek Programı'ndaki markaların hedef pazar esasına dayalı desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık. Turquality Programı ile hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan, şöyle devam etti:
"Yeni destek sistemi, markaların daha çok pazarda varlık göstererek buralarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:19
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