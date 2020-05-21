Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESK üyeleriyle görüşerek onların sorunlarını, önerilerini ve taleplerini dinledi.

Pekcan, koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen kesimlerden birinin de esnaf işletmeleri olduğuna dikkati çekerek devlet olarak bunun etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bu olumsuz etkiyi asgaride tutabilmek için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sağlandığını ifade eden Pekcan, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkarın bu süreçte Halkbank'a olan kredi borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay ve faizsiz olarak ertelendiğini hatırlattı.

Pekcan, Esnaf Destek Paketi kapsamında esnaf ve sanatkara faiz indirimli işletme kredisi ve kredi kartı ürünleri sunulduğunu belirterek "Esnaf Destek Paketi uygulamasına 25 Mart'ta başlanmış olup, o tarihten bu yana 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırılmıştır" dedi.

Esnafın kredi sicili de korundu

COVID-19 etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen işletmelerin kredi siciline "mücbir sebep" notu düşüldüğünü hatırlatan Pekcan, kredi sicilleriyle ilgili ayrı bir düzenlemeyle esnaf ve sanatkarların sicil olumsuzluklarının bankacılık işlemlerinde dikkate alınmamasının sağlandığını dile getirdi.

Bakan Pekcan, esnafa yönelik diğer desteklere de değinerek "İşe Devam Kredi Desteği” uygulaması, finansmana erişim için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin SGK prim ödemelerinin uzatılmasıyla ilgili düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

"Hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır"

Ülke olarak sağlık alanındaki mücadelenin bir benzerini ekonomi alanında da verdiklerini ifade eden Pekcan, "İnşallah bu süreci de başarıyla atlatacağız. Normalleşme süreciyle birlikte ekonomik aktivitenin hızla toparlanacağı, esnafın hak ettiği koşullarda iş imkanına kavuşabileceği, yeniden iş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır" diye konuştu.

Palandöken: Belediyeler su faturasında indirim yapmalı

TESK Başkanı Palandöken de Esnaf Destek Paketi kapsamında kredi ve ötelemelerle ilgili önemli işler yapıldığına işaret ederek bundan esnafın yararlandığını söyledi.

COVID-19 salgını sürecinde şoför esnafının bazı talepleri olduğunu dile getiren Palandöken, bu süreçte yolcu sayılarının düştüğünü, devletten ÖTV ve KDV desteği istediklerini vurguladı.

Palandöken, belediyelerin bu süreçte tabela vergisi, işgaliye bedeli almaması gerektiğini, esnafın su faturalarına yüzde 50 indirim yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Esnaf ve sanatkarlar, bu işletmelerde çalışanlar ve aileleri göz önüne alındığında ülke nüfusunun üçte birinin bu mesleklerden geçindiğine dikkati çeken Palandöken, tanzim satışlarına ve belediye işletmelerine değinerek ticareti, ticaret erbabının yapması gerektiğini sözlerine ekledi.