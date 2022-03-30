E-ticaret dünyada ve Türkiye’de hızla büyümeye devam ediyor. Son beş yılda hacmi yaklaşık dört kat artan e-ticaretteki potansiyel hala çok fazla. Bu potansiyeli ortaya çıkartmak için şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı etkinlikse WORLD ECOM.

Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen WORLD ECOM 35 ülkeden 1500 kişiyi bir araya getirdi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan gün, paydaşlar arası tanışma ve iş ortaklığı görüşmeleriyle sürdü.

E-ticaretin potansiyeli katlanıyor

Toplantıya video mesaj ile katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Geçtiğimiz yıl küresel e-ticaret kullanıcı sayısı 3 milyarı aştı. Bu tüketicilerin harcamaları ise 4,9 trilyon dolar oldu. Ülkemizde son 5 yılda e-ticaret hacmi 4 katına çıktı. 2020 yılında 225 milyar TL’ye ulaşan toplam e-ticaret hacmimiz 2021 yılının ilk yarısında da süratle artmaya devam etti. Türkiye e-ticaretin yükselen yıldızı olacak. World Ecom Etkinliği gibi e-ticaret sistemine katkı sunan organizasyonları son derece önemsiyoruz” dedi.

"Hedefimiz e-ihracat pazar hacmi oluşturmak"

Üç gün sürecek etkinliğin ilk gününde yoğun katılım vardı.

WORLDEF Başkanı Ömer Nart açılış konuşmasında, “Etkinliğimize katılan firmaların global e-ticaret piyasasındaki toplam payları 150 milyar dolar civarında. 1500 katılımcı 3 gün boyunca işbirliği fırsatlarını değerlendirecek, 25 bin B2B görüşme yapılacak. Katılımcı sayısı seneye Antalya’da 5 bin olacak, 5 sene içinde 100 bine ulaşacak” dedi.

TRT Haber’e de açıklamalarda bulunan Nart, bu buluşmanın amacını şu sözlerle anlattı: “Bizim buradaki hedefimiz şu: Türk üretici ve e-ticaretçileri bu Pazar yerleriyle bir araya getirerek aslında bir e-ihracat pazar hacmi oluşturmak.”

E-ihracat konuşulacak

Sorularımızı yanıtlayan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETiD) Başkanı Emre Ekmekçi, “Burada 3 gün boyunca binlerce e-ticaret profesyoneli ve firmalar bir araya geliyor. E-ihracatı konuşacağız. Bugün konuşmacılara da panellere de lojistik çözümlere de baktığımızda Türkiye’nin e-ihracatının nasıl çözüleceği konusunda tartışmalar olacak. Sektörümüz açısından çok faydalı görüyorum” dedi.

"Türk e-ticaret firmalarının İngiltere pazarından aldığı payı artırmayı hedefliyoruz"

Açılış töreninde etkinliğin global platforma taşınacağının ve 25-26 Ekim’de Londra’da World E-Commerce Forum- Londra Global Meeting düzenleneceğinin müjdesi de verildi.

WORLDEF Başkanı Ömer Nart,“Birleşik Krallık e-ticaret pazarı 700 milyar sterlin değerinde çok büyük bir pazar, Türk e-ticaret firmalarının bu pazardan aldığı payı artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.